Covid: l’association pharmaceutique belge «comprend» le maintien du port du masque en officine

"Les pharmaciens sont des prestataires de soin comme les autres et il n’y a pas de raison pour ne pas appliquer en officine les décisions qui concernent les cabinets médicaux et les hôpitaux", souligne le porte-parole de l’APB, Nicolas Echement. "Nous comprenons cette règle. La pharmacie est un endroit où se croisent des personnes fragilisées et des patients contaminants."