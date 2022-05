Wallonie: ces écoles qui séduisent le plus/le moins les jeunes de leur commune

Fin avril, l’Institut wallon de l’évaluation, de la prospective et de la statistique publiait les chiffres officiels du nombre d’inscrits par entité de scolarisation dans les différents enseignements (maternel, primaire et secondaire) de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Autant de données qui permettent de mieux cerner l’offre scolaire mais aussi les besoins - et peut-être même les attentes - des Wallons en la matière.