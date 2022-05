En Flandre, une femme a été grièvement blessée. A Erpe, dans l’ancien cimetière, une femme a été enterrée sous les décombres de la porte d’entrée. "Elle a été grièvement blessée, mais a heureusement pu bouger les bras et les jambes", explique Peter De Neve, qui est venu à la rescousse, chez nos confrères de Het Laatste Nieuws.

La dame était en route avec son vélo lorsque l’orage s’est déclaré. En conséquence, une partie de la porte d’entrée a explosé. La femme a été ensevelie sous les décombres. Peter De Neve se trouvait à proximité et est immédiatement venu à la rescousse. "La femme a été grièvement blessée à la tête, mais consciente. Heureusement, elle était capable de bouger les bras et les jambes. J’ai immédiatement appelé les services d’urgence, mais ils étaient difficiles à joindre. En fin de compte, j’ai mis la main sur quelqu’un", témoigne Peter. La femme a été emmenée à l’hôpital, mais n’est pas en danger de mort.

Dans la commune anversoise de Malle, les orages ont impacté l’Albert Heijn à Westamalle, selon Het Laatste Nieuws. L’inondation aurait été causée par des fuites provenant du plafond.

A Ath, des grêlons de 2-3cm de diamètres sont tombés sous une forte cellule orageuse.

A Blégny, en province de Liège, un incendie s’est déclaré dans une habitation .L’orage est la cause de l’incendie.

Les pompiers de Bruxelles avaient procédé à 50 interventions ce jeudi à 16h30 en lien avec les orages qui se sont abattus sur la capitale et 22 étaient encore en attente, a indiqué en fin de journée leur porte-parole Walter Derieuw. Il n’y avait alors plus d’appels entrants. Aucun blessé n’est à déplorer.

La foudre s’est abattue sur le toit d’une maison située rue Honoré Longtin à Jette sans faire de dégâts notables.

Les autres interventions ont concerné des chaussées inondées, des arbres déracinés, des infiltrations d’eau chez des particuliers ou encore des objets divers ballottés par le vent.

A noter que le trafic aérien à Brussels Airport a été interrompu pendant une heure en raison du mauvais temps. Certains vols ont été détournés, d’autres retardés, a indiqué l’aéroport.

La Wallonie picarde n’a pas non plus été épargnée par les orages.Un peu partout sur le territoire, on observait les mêmes images de désolation : arbres couchés obstruant les chaussées, coulées de boue, avaloirs bouchés… Les dégâts sont importants à divers endroits.