Le MR presse pour élargir les heures d’ouverture dans les commerces

Cette démarche est vivement encouragée par le Ministre des Indépendants et PME David Clarinval (MR) et par l’Union des Classes Moyennes, assure-t-elle. Selon l’UCM, "cette proposition peut effectivement aider certains commerçants à augmenter leurs chiffres de vente sans que d’autres se sentent obligés de suivre cette tendance. Afin de vérifier si les mesures sont bénéfiques, la proposition de loi prévoit une évaluation des nouveaux dispositifs après les six premiers mois de mise en vigueur."