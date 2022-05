Yves Van Laethem à propos du Covid: «Pas de vaguelette cet été, sauf si...»

Les choses sont toutefois bien différentes dans certaines régions du monde. Récemment, en Afrique du Sud, deux nouveaux sous-variants d’Omicron (BA.4 et BA.5) étaient à l’origine d’un pic de contaminations. Qu’en sait-on? Pareil scénario risque-t-il d’arriver en Belgique? On fait le point sur la situation avec Yves Van Laethem, le porte-parole interfédéral Covid.

Faut-il craindre les nouveaux sous-variants BA.4 et BA.5 d’Omicron?

BA.4 et BA.5 sont plus contagieux mais pas plus virulents que les précédents sous-variants d’Omicron (ndlr: BA.1 et BA.2). Nous n’en avons que très peu de cas actuellement chez nous.

BA.4 et BA.5 sont plus contagieux mais pas plus virulents que les précédents sous-variants d’Omicron

Il faut voir s’ils auront l’occasion de s’implanter en Belgique. On est loin du scénario de l’Afrique du Sud. En ce qui nous concerne, on vient de quitter une vague liée aux BA.1 et BA.2. En Afrique du Sud, ils ont connu cette même vague il y a plus longtemps. Notre immunité induite, qui est plus récente, et le fait qu’on soit en saison d’été (ndlr: contrairement à l’Afrique du Sud) devraient être suffisants pour repousser ces sous-variants qui semblent, de toute façon, moins défavorables.

Sommes-nous donc à l’abri d’une vaguelette pendant l’été?

On pourrait considérer une petite vaguelette pendant l’été dans le cas où on remarquerait que BA.4 et BA.5 se manifestent de manière plus agressive auprès des personnes ayant déjà contracté du BA.1 ou du BA.2. Mais rien ne laisse présager un tel scénario chez nous.

Pour l’instant, tout ce qu’il faut, c’est une vigilance, mais pas une préoccupation de la part de la population

Après BA.1, BA.2 était déjà une toute petite vaguelette. Ce n’était quasi rien. Je serais donc étonné que ces nouveaux sous-variants nous donnent autre chose. Pour l’instant, tout ce qu’il faut, c’est une vigilance, mais pas une préoccupation de la part de la population.

Qu’en est-il de la situation dans l’hémisphère sud, qui se rapproche de l’hiver?

Dans les pays bien vaccinés, comme l’Australie et la Nouvelle-Zélande, il n’y a pas de problèmes significatifs. À suivre donc pour voir ce qu’on pourrait nous-même vivre l’hiver prochain. L’automne chez eux se passe bien, c’est de bon augure pour nous.

L’automne chez eux se passe bien, c’est de bon augure pour nous

Je pense qu’il y a de nettes différences entre les pays vaccinés et ceux qui ne le sont pas. La Belgique est sur un profil égal, si ce n’est supérieur, à celui de la Nouvelle-Zélande. C’est une très bonne chose.

Quid de la Corée du Nord? Comment explique-t-on ce boom de contaminations?

Ils n’ont effectivement peut-être pas eu de cas au départ car ils sont mieux enfermés que les Chinois. Maintenant, ils essayent que faire en sorte que le gaz ne passe pas entre les jointures de la porte. Et ça, c’est impossible.

Ils paient le tribut de ne pas avoir d’immunité naturelle ou vaccinale. Il risque d’y avoir une grosse casse

Il semble qu’il n’y ait pas de personnes vaccinées en Corée du Nord. Il y a aussi des vieilles personnes chez eux, comme chez nous. Dans un pays aux multiples problèmes, dont alimentaires, le petit vieux qui attrape Omicron sans aucune immunité acquise au préalable, cela peut lui être fatal. Ils paient le tribut de ne pas avoir d’immunité naturelle ou vaccinale. Il risque d’y avoir une grosse casse.