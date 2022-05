Ainsi, du 1er mai 2021 au 30 avril 2022, près de 40000 nouvelles sociétés ont vu le jour en Belgique. Une augmentation de 5% par rapport à la période précédente.

La Fédération renvoie au nouveau Code des sociétés et associations (CSA) qui est entré en vigueur le 1er mai 2019.

"Les nouvelles règles (pas de capital minimum pour les SRL,…) séduisent les entrepreneurs qui débutent leurs activités, car elles leur offrent plus de flexibilité, justifie Jan Sap, CEO de Fednot. On dénombrait ainsi 2111 créations d’entreprises par mois l’année précédant l’entrée en vigueur du nouveau code, contre 3311 actuellement, soit une croissance de 57%."

Sur le plan annuel, on est passé de 32707 créations d’entreprises entre mai 2019 et avril 2020, 37784 en pleine pandémie (mai 2020-avril 2021) à 39737 lors des 12 derniers mois.

Les créations d’entreprises progressent en Wallonie

Sur cette période, les créations d’entreprises ont augmenté de 7,3% en Wallonie (9005 créations au total) et de 5,5% en Flandre (25219 au total). Fednot constate une légère baisse en région bruxelloise: -1,3% (5512 au total). En Wallonie, la province de Liège a connu le plus de créations d’entreprises et la plus forte progression: + 10,6% (2901 créations d’entreprises au total).

Selon le baromètre, 96,6% des nouvelles sociétés créées au cours des 12 derniers mois étaient des sociétés à responsabilité limitée (SRL), 2,1% des sociétés anonymes (SA). L’âge moyen des créateurs était de 45 ans, soit 5 ans de plus par rapport à la période précédente.38% des créateurs n’avaient pas 40 ans.

La fédération du notariat attire enfin l’attention des entrepreneurs: seule une entreprise sur 10 a adapté ses statuts et s’est donc conformée à la nouvelle législation. La date limite pour le faire est le 31 décembre 2023. "Il est conseillé aux entrepreneurs de prendre dès que possible rendez-vous avec un notaire" , indique Fednot. "Les entreprises ont tout intérêt à adapter leurs statuts, ajoute Jan Sap, CEO de Fednot. La nouvelle législation prévoit de nombreuses possibilités qui n’ont d’effets qu’une fois les statuts modifiés. Le gérant d’une entreprise familiale peut ainsi mieux régler la succession de son entreprise. Les sociétés à responsabilité limitée peuvent faciliter l’entrée et la sortie des actionnaires, etc." .