L’économiste Étienne de Callataÿ: «Le plus terrifiant, c’est le niveau de l’enseignement en Belgique francophone» (vidéo)

"Je pense qu’il n’y a pas eu un discours assez tranché sur la gravité de la situation, l’ampleur des efforts", estime Étienne de Callataÿ. "On ne peut pas espérer que ça ira beaucoup mieux rapidement en Wallonie. Et le meilleur indicateur pour ça ou le plus… terrifiant, c’est le niveau de l’enseignement en Belgique francophone. Avec ce que nous indiquent les enquêtes PISA de l’OCDE par exemple, il est tout à fait illusoire d’espérer que la Wallonie puisse rattraper la Flandre..."

Et l’économiste de poursuivre: "Des solutions miracles, il n’y en a pas, mais j’aurais aimé un discours plus vérité sur l’état de la situation pas désespérant, mais je pense que c’est en reconnaissant la gravité de la situation que l’on peut davantage mobiliser et inspirer."

Jetant un œil dans le rétroviseur, Étienne de Callataÿ n’a pas oublié le discours à l’époque de Laurette Onkelinx, "qui nous disait qu’on allait tous être bilingues en 2000… On est en 2022, c’est 22 ans plus tard que l’objectif qu’on s’était fixé. Et je crois qu’il vaut mieux qu’on ne fasse pas le test, parce qu’on serait horrifié."