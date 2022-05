Dans l’opposition, à la veille du discours, "Les Engagés" avaient également - après le PTB - beaucoup, beaucoup à dire et à redire sur la majorité PS, Écolo et MR, à mi-législature. Des promesses non tenues, des réalisations bien trop lentes…

Lors de son premier discours sur l’état de la Wallonie , l’année passée, Di Rupo s’était concentré sur l’impact de la pandémie.