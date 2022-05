Découvrez à quel point votre prénom est courant (ou rare) en Wallonie et dans votre commune

De façon générale, les prénoms classiques restent encore fortement représentés dans la population wallonne. Pour preuve, Nathalie (20.536) et Anne (18.859) complètent le top 3 des prénoms féminins les plus courants chez nous. Et Michel (28.093) et Philippe (26.437) en font de même côté masculin.

Pourtant très populaires ces dernières années auprès des nouveaux parents, les prénoms Olivia, Emma, Louise, Juliette, Arthur, Noah ou encore Jules ne sont pas encore très significatifs à l’échelle wallonne. Et pour cause, ils représentent moins de 10.000 habitants à chaque fois.

Enfin, certains parents choisissent un prénom extrêmement rare, porté seulement par une demi-dizaine de jeunes Wallonn(e)s en 2021. Exemple avec Abla, Afaf, Ahou, Ajla, Begum, Emira ou Erzsebet chez les filles et Aboubaker, Aristote ou Connor chez les hommes.

Et vous, à quel point votre prénom est-il courant (ou rare)? Et combien de vos voisins portent le même prénom que vous dans votre commune?