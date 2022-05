De Croo propose de porter les dépenses militaires à 2% du PIB d’ici 2035

De Croo voudrait revoir cette trajectoire. Vendredi, en comité ministériel restreint (kern), il a mis sur la table des hypothèses de travail. Aucun nouvel effort ne serait demandé jusqu’en 2024, fin de la législature. Par contre, les dépenses militaires passeraient à 1,6% en 2030, puis 1,8% en 2033 et 2% en 2035. Cela représenterait au moins 10 milliards d’euros en plus.

D’après La Libre, le MR et l’Open VLD ont laissé entendre qu’ils soutiennent la trajectoire proposée. Ecolo et Groen y sont opposés, tandis que le PS, Vooruit et le CD&V sont pour le moment non alignés.