Yves Van Laethem: «Le masque va sauter partout sauf dans les soins de santé»

Une situation idéale, à quelques jours du prochain Comité de concertation. Le Codeco de ce vendredi 20 mai profitera-t-il de la bonne tendance actuelle pour faire sauter le masque dans les transports en commun, comme c’est maintenant le cas en France ? On fait le point sur la situation avec Yves Van Laethem, le porte-parole interfédéral Covid.

Un mot sur la situation sanitaire actuelle en Belgique?

La situation reste bonne chez nous. On a une diminution constante de nos chiffres, même si elle ralentit un peu.

Il faut toutefois avoir à l’esprit que ces chiffres ne veulent plus dire la même chose qu’auparavant, puisque les gens qui se font maintenant tester le font parce qu’ils se sentent malades. Nous n’avons donc plus du tout les personnes qui étaient cas contact, etc. Cela explique notamment le fait que le taux de positivité reste important.

Pour l’instant, rien ne montre que l’on ait un problème en Belgique

Au niveau des hospitalisations, on continue d’avoir une bonne évolution, tant dans les hospitalisations normales qu’aux soins intensifs. Pour l’instant, rien ne montre que l’on ait un problème en Belgique.

Le Codeco de vendredi va-t-il alors faire sauter le masque dans les derniers endroits où il est encore obligatoire?

Je ne vois pas comment ils pourraient faire autrement pour les transports en commun. Cela reste néanmoins une arme qui a joué son rôle. On est persuadé que les lockdowns, fermetures d’écoles et autres mesures du genre ne devraient plus revenir. Pour le port du masque, on ne peut pas affirmer la même chose. On pourrait à nouveau le recommander à l’automne. Ce sera à voir en fonction de la situation.

Le masque va sauter partout sauf dans les soins de santé

Pour ce qui est du port du masque dans les soins de santé, cela m’étonnerait qu’il saute maintenant. On y concentre les gens fragiles et on a, là aussi, une partie des personnes qui ne sont pas bien vaccinées. Je pense que, pour ces raisons, le maintient du masque dans les soins de santé possède une certaine utilité. Disons qu’il va sauter partout sauf dans les soins de santé.

Et la levée récente du port du masque dans les avions. Était-ce une bonne chose?

Je suis mitigé par rapport à ça. Ce n’est pas une aberration, mais ce n’est pas la meilleure chose non plus. C’est un endroit particulier. La proximité et la durée de vol font courir un risque significatif, mais en même temps, leur mode de ventilation fait diminuer ce risque.

S’ils ont enlevé le masque dans les avions, c’est parce qu’on se trouve dans une situation d’Omicron généralisé. On sait qu’on ne risque pas de brasser grand-chose. S’il devait y avoir un problème quelque part, comme un nouveau variant dangereux, on changerait de politique assez rapidement, tant pour le masque dans l’avion que pour les contrôles à l’arrivée.