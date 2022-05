Olivier Neirynck: «Le diesel et l’essence pourraient prochainement repasser sous la barre des 2 euros»

Une situation qui pourrait se généraliser dans les prochains jours?Tentative de réponse avec Olivier Neirynck, porte-parole de la Brafco, la fédération des négociants en combustibles et carburants.

Ce mardi, dans les colonnes de la DH , Damien Ersnt, professeur de l’ULiège et spécialiste de l’énergie, estimait que le prix du diesel pourrait monter à 3 euros cet été.

«Faire paniquer les gens n’a pas d’intérêt»

Des propos qui font bondir Olivier Neirynck. "J’adore Damien mais je vais lui donner un conseil: je pense que s’il a vraiment cette boule de cristal, il doit arrêter de donner cours à l’Université de Liège et acheter du pétrole pour profiter de sa retraite. Donner de telles estimations, cela relève du pur poker, indique le porte-parole de la Brafco.Je suis heure par heure les fluctuations et je n’oserais jamais affirmer de telles choses. Faire paniquer les gens n’a pas d’intérêt. De plus, il explique que "le problème est la capacité de raffinage du diesel." Je regrette mais c’est complètement faux! Que ce soit en Belgique ou en Europe, nous n’avons aucun problème à ce niveau-là.."

«Chaque jour, les prix augmentent ou diminuent»

D’autant plus que les prix du diesel et de l’essence pourraient baisser prochainement. "Sauf conflit géopolitique extrêmement important, il n’est pas improbable de voir les prix redescendre en dessous de deux euros, note Olivier Neirynck.Je le répète: faire la moindre prévision pour les prochaines semaines relève du poker car, chaque jour, les prix augmentent ou diminuent."

Depuis quelques jours, le porte-parole de la Brafco remarque tout de même un changement dans les habitudes des automobilistes.""Ils lèvent de plus en plus le pied sur la route. Et tout le monde essaye d’utiliser un peu moins sa voiture. La demande ne va donc pas exploser, comme le laissait entendre Damien Ersnt", dit-il.

«Réaliste»

Optimiste, Olivier Neirynck?"Non, réaliste, rétorque-t-il.Bien sûr, il faut garder un minimum de prudence car on n’est jamais à l’abri d’un élément géopolitique qui pourrait changer la donne. Mais, en l’état actuel des choses, je ne partage absolument pas le pessimisme de Damien Ersnt." Le message est passé.