L’accident s’est produit aux alentours de 14 heures à hauteur de Haasdonk, en direction d’Anvers. Le camion qui a percuté l’arrière de la camionnette a remarqué trop tard la présence d’une file et est entré en collision avec le véhicule devant lui. Ce dernier a été écrasé contre un autre poids lourd, provoquant la mort sur le coup du conducteur, un Polonais. Les deux chauffeurs de camions, sont, quant à eux indemnes.

L’accident provoque des embarras de circulation en direction d’Anvers. Après enquête par un expert de la circulation, les véhicules doivent être remorqués et la route dégagée. La bande centrale et la bande de droite sont, pour l’instant, bloquées. Le Centre flamand du trafic conseille aux automobilistes venant de Gand de rejoindre Anvers via le R4-Est et la E34. À partir de Saint-Nicolas, il suggère d’emprunter la N16 (le pont de Temse) et la A12 vers Anvers.