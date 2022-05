Police: la PJF obligée de "mendier" un rendez-vous chez la ministre Verlinden

Avec toujours ce même discours: il est impératif de booster les moyens de la police judiciaire fédérale. Mardi dernier, les magistrats et responsables de la police avaient confirmé qu’ils en étaient arrivés à opérer des choix dans les enquêtes et d’en abandonner d’autres par faute de moyens.

Au quotidien, la PJF est confrontée à la criminalité organisée: pas à de petits malfrats mais bien à des groupes organisés. Éric Snoeck, le patron de cette PJF sous perfusion a minutieusement pris le temps de détailler le plan qu’il souhaiterait engager afin de rendre ce département plus performant. " C’est le plan qu’il faut pour les défis de la sécurité intérieure.Construire une police judiciaire fédérale nécessite un effort budgétaire important. " Il fait ainsi référence au tableau organique " qui est dépassé.En théorie, il faut 4599 personnes mais ce cadre date des années 90 ." Autre époque, autres besoins, autre pratique: " le nombre de personnes, leurs qualifications: ce sont des décisions qui datent des années 90.Il y avait peu de terrorisme, pas d’internet, pas de GSM.L’enquête, en 2000, c’était généralement environ deux enquêteurs.Aujourd’hui, pour mener une enquête sérieuse sur la criminalité organisée, c’est 10 personnes. " Et de répéter: " le tableau organique est totalement dépassé: il ne correspond pas à la réalité. Notre métier, au sein de la police intégrée, est celui qui a la plus changé. Il nous faut en effet 1000 personnes de plus et le plus vite possible."

Il a ainsi détaillé 10 axes dans lesquels il faut investir: le terrorisme (avec un effectif de minimum 250 personnes contre 200 actuellement), augmenter le nombre d’enquêteurs, renforcer la cellule Ecofin dans sa lutte contre la fraude fiscale et sociale, les experts dans les labos, l’investigation digitale, les unités spéciales…

De Meesmaeker voit un refinancement plus large

Le commissaire général de la police fédérale a tenu des propos qui ont semé le doute parmi certains parlementaires.Alors qu’une unanimité semble se dégager autour des besoins urgents de la police judiciaire, Marc De Mesmaeker a brassé plus large. "Il n’y a pas que la PJF qui grogne contre un manque de financement.Pour de nombreux dossiers, la PJF reçoit du soutien de la part des services opérationnels et non opérationnels de la police fédérale." Le patron de la police fédérale insiste sur une vision plus large du financement.Ce qui mine aussi le fonctionnement de la police, c’est le financement des prépensions." On ne doit pas compenser les départs en NAPAP avec nos propres moyens ", dit-il en estimant ce coût à 200 millions pour la période 2021-2024. Par contre, il évalue aussi le renfort de 1000 inspecteurs pour la PJF à 60 millions d’euros.

Renforcer Ecofin: «Un investissement»

Ignacio de la Serna, président du Collège des Procureurs généraux, suggère une solution clé sur porte.Les poursuites dans les dossiers Ecofin et les transactions qui en découlent rapportent des centaines de millions d’euros aux caisses de l’État. "Si vous donnez des moyens, c’est presque un investissement.Si on augmente les capacités, on peut encore conclure d’autres transactions. "

Les députés ont promis d’entendre les ministres de la Justice et, surtout, la ministre de l’Intérieur. Parmi les intervenants invités à cette commission, plusieurs ont souligné que la ministre Verlinden tardait à répondre à leurs sollicitations. " On est dans un système schizophrénique où il n’y a pas un responsable à qui on peut s’adresser ," conclut de la Serna. Son collègue Johan Delmulle réagit sur le délai de deux mois et demi nécessaire pour obtenir une réponse à leurs sollicitations. "Ce n’est pas normal qu’au sommet du ministère public, on doive mendier pendant des mois pour quelque chose d’aussi évident pour la sécurité ."