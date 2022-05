Pour la première fois en 3 ans, la Belgique va à nouveau émettre des bons d’Etat

Les bons d’État, qui sont destinés aux investisseurs privés, étaient traditionnellement émis environ quatre fois par an. Cependant, les faibles taux d’intérêt ont diminué leur attrait, et la dernière émission a eu lieu en mars 2019. Une obligation d’État à dix ans avait alors un taux d’intérêt de 0,55% et rapportait un peu moins de 4 millions d’euros.