Farid répond à votre question météo: voici pourquoi il fait généralement plus ensoleillé à la mer que sur le reste du pays

Deux raisons ressortent: la première est que les perturbations atlantiques s’évacuent plus rapidement à la mer traînant plus longtemps sur le centre et surtout le sud freinée par le relief.

L’autre est cette fameuse brise de mer: au printemps et en été, le sol se réchauffe nettement plus vite dans l’intérieur des terres et une boucle de brise se met souvent en place. L’air plus chaud a tendance à s’élever car moins dense et pour combler ce vide, un appel d’air se fait de la mer vers la terre. La brise rafraîchit l’atmosphère et on perd parfois plus de 6-7°C mais le ciel est tout bleu alors que les cumulus sortent dans le centre évoluant parfois en orages…

Et sur le reste du pays?

Après une nuit assez douce, on retrouvera cette ligne orageuse venant de France très affaiblie ne donnant pas grand-chose. Une goutte possible localement surtout près des Flandres et le soleil qui sera toujours assez présent sur le sud alors qu’il fera plus gris du centre à l’ouest. Fin de matinée, le soleil reviendra aussi par la frontière française garantissant une après-midi encore relativement chaude. Il fera 22 à 25°C en plaine mais plus que 17 à 19°C sur le littoral à cause d’un vent d’ouest modéré à assez fort. Durant l’après-midi, des conditions encore lumineuses et un orage de chaleur possible près de l’Allemagne et des Pays-Bas. Temps plus sec ailleurs avant une ondée isolée en soirée qui restera rare… Mieux même, le ciel aura tendance à se dégager.