Eurovision 2022: revivez la prestation du Belge Jérémie Makiese en finale (vidéo)

Victoire pour la Belgique en 1986

Le concours Eurovision de la chanson est organisé par l’Union européenne de radio-télévision (UER), qui rassemble les radiodiffuseurs publics européens.

Pour participer, chaque pays doit présenter une chanson, inédite et de trois minutes maximum, interprétée en direct par un maximum de six personnes. La Belgique n’a gagné qu’une seule fois, grâce à Sandra Kim et son "J’aime la vie" en 1986.