Un total de 62 infections à la salmonelle liées à l’usine Ferrero d’Arlon en Belgique

C’est ce qui ressort d’une enquête menée par l’institut de santé publique Sciensano et les Communautés (l’Agence flamande Soins et Santé, l’Agence wallonne pour une vie de qualité (Aviq) et la Commission communautaire commune de Bruxelles). Aucune augmentation significative du nombre d’infections n’est attendue, ajoute-t-elle.