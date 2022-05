Rappel de burgers de poulet en raison de la présence possible de salmonelle

Il s’agit des burgers de poulet halal et nature de la marque Carrefour (Belki) avec pour dates limites de consommation (DLC) respectivement le 13 mai 2022 et le 15 mai 2022. Les produits portent comme numéros de lot le 220505012 avec DLC 15/5/2022 et 220502020 avec DLC 13/5/2022.

Ces burgers ont été commercialisés par les supermarchés Carrefour entre le 2 et le 6 mai 2022.

Pour toute information complémentaire, les consommateurs peuvent prendre contact avec le service qualité de Belki au numéro de téléphone: 053/77.13.36 ou via mail à l’adresse: kwaliteit@belki.be.

La salmonelle est un type de bactérie qui peut provoquer des symptômes tels que des diarrhées, de la fièvre et des crampes d’estomac chez l’homme. C’est l’une des infections d’origine alimentaire les plus courantes.