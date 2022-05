Placés à l’écart, les trois animaux se portent bien. Ils vont désormais faire leur retour dans la partie intérieure du parc et retrouver Kenya, 9 ans, le papa. Les deux lionceaux pèsent aujourd’hui 7 kg chacun.

Dès ce week-end, les visiteurs pourront observer Albi et Leo avec leurs parents dans leur territoire intérieur situé dans "La Terre des Origines", le monde de Pairi Daiza qui évoque les paysages et les coutumes d’Afrique

" Maman et les bébés se portent à merveille!", écrit le parc sur Facebook. "La naissance d’Albi et de Leo est une excellente nouvelle pour l’espèce. Les lions sont, en effet, classés "vulnérables" par l’International Union for Conservation of Nature (IUCN) et leur nombre tend à diminuer. Victimes de la chasse au trophée et de réduction de leurs territoires au profit des activités humaines, il resterait moins de 25 000 individus en Afrique."