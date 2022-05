Le salaire garanti en cas de congé de deuil aussi dans l’administration publique fédérale

La Chambre avait approuvé en juin dernier une proposition de loi du CD&V visant à allonger le congé de deuil. Celui-ci est passé de trois à dix jours lors du décès d’un enfant ou d’un conjoint, soit trois jours à prendre entre le décès et les funérailles du proche, et sept jours dans l’année qui suit le décès. Ces dix jours sont rémunérés à 100%, via le régime du petit chômage, et applicables tant aux salariés qu’aux indépendants et aux fonctionnaires.