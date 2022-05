Comment désamorcer les conflits?

Une transparence… modérée

De nombreux conflits peuvent être évités en osant dire ce qu’on pense à l’autre. Bien souvent, il s’agit d’incompréhension mutuelle. Tout le monde ne voit pas les choses sous le même angle, ni n’a la même façon de se comporter, c’est bien normal. Essayez de faire preuve d’empathie et de vous mettre à la place de votre interlocuteur.

Dans certains cas, vous ne parviendrez jamais à trouver un point d’entente sur l’une ou l’autre manière de faire ou de penser, que ce soit avec votre collègue ou votre supérieur, il faut l’accepter. N’hésitez pas à exprimer votre point de vue, à argumenter, c’est votre droit. Quand quelque chose vous agace, partagez votre ressenti. Toutefois, cette transparence se doit aussi d’être modérée. Tout n’est pas bon à dire et parfois, c’est parfaitement inutile. Avant de parler, posez-vous la question de l’intérêt de votre remarque. Est-elle constructive? Va-t-elle permettre un changement? Faites aussi preuve de calme et de diplomatie quand vous décidez de dire ce que vous avez sur le cœur. Le ton employé peut être perçu négativement sans que vous n’en ayez conscience.

Conflit déclaré

Il arrive malheureusement que l’expression de votre désaccord reste incompris par la personne que vous avez en face de vous et qu’aucun changement ne se profile à l’horizon. L’intervention d’un médiateur pourra dès lors se révéler nécessaire. D’une part pour vous aider à prendre du recul sur la situation, et ainsi intégrer un nouveau point de vue au conflit au cours. Et d’autre part, pour analyser la nature profonde de ce qui vous oppose. Il peut être compliqué de l’admettre mais peut-être que vous-même êtes fautif. Le médiateur aura un point de vue objectif sur la situation et vous permettra de trouver les clés pour retrouver un terrain d’entente.