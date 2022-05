Les fans d’Arno invités à un dernier adieu avant la dispersion de ses cendres en mer

Arno Hintjens est décédé le samedi 23 avril 2022 à l’âge de 72 ans d’un cancer du pancréas contre lequel il luttait depuis fin 2019.

Ostendais de naissance, il quitte la ville à 18 ans pour parcourir l’Europe et certaines régions d’Asie, seul avec sa guitare. De retour en Belgique, il s’installe à Bruxelles dans les années 80 et connaît ses premiers succès avec le groupe TC Matic, qui s’arrêtera quelques années plus tard. Arno s’est ensuite lancé en solo et est progressivement devenu l’un des artistes rock les plus respectés de Belgique.