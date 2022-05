Les syndicats se mobilisent à nouveau, ce vendredi 13. L’action choc aura lieu, cette fois, rue de la Providence, à Charleroi, devant la centrale Total.

2 Au Royaume-Uni, grandes et petites structures belges rêvent d’international

C’est bientôt la fin de la mission économique belge au Royaume-Uni. Une terre de business qui aiguise l’appétit, quel que soit le poids de l’entreprise.

3 La Police judiciaire fédérale: une section à réanimer d’urgence

Les plus hauts responsables judiciaires du pays ont dressé devant les députés le constat d’une police incapable de faire face à une grande criminalité qui gagne en ampleur.

4 12 mai 1982: le Standard volé par Barcelone en finale de la Coupe des Coupes

Il y a 40 ans, le 12 mai 1982, le Standard disputait, et perdait, l’unique finale européenne de son histoire. En finale de la Coupe des Coupes, les Rouches de Raymond Goethals tombaient face à Barcelone, au Camp Nou. Des Catalans bien aidés par l’arbitre...

5 Mbokani évoque les Champions play-off: «Sans Dieu, l’Antwerp ne fait plus peur»

Depuis le Koweit, où il a gagné le 8e titre de sa carrière, Dieumerci Mbokani suit les play-off de près. Et évoque ses deux anciennes équipes qui s’affrontent ce soir.

6 Mazzù: «J’espère que toute la Belgique sera très fière de l’Union»

Sur le coup de 23 heures, Felice Mazzù avait la mine de l’entraîneur qui sait que la montre en or vient de filer, qui sait que son équipe aurait mérité de repartir avec ou, du moins, avec un point. Après l’ascenseur émotionnel vécu dans une fin de match où tout le banc unioniste a exulté suite à la frappe de Nielsen, avant de retomber de deux étages après l’intervention du Var, il a analysé avec beaucoup de calme et de justesse la performance de son équipe. Et il a redit sa fierté.

7 Ottignies-Louvain-la-Neuve: le fauchage de plus en plus privilégié pour entretenir les espaces verts communaux

Seuls 25% des espaces verts communaux étaient encore tondus. Une partie de ces 25% ne seront désormais plus tondus mais fauchés. Objectif: favoriser la biodiversité.

8 «Céline se vend encore très bien»

"Guerre" est le premier des romans inédits de l’écrivain dévoilés l’an dernier. Situé sur le front en 1914, il possède un fond autobiographique.

9 Le site des Forges de Mellier est à vendre

Propriété de l’Agence wallonne du patrimoine, l’ancien site sidérurgique est à remettre. Les candidatures sont attendues avant le 15 octobre.

10 Lutte pour le climat, lutte contre la pauvreté: «L’une n’ira pas sans l’autre»

La transition écologique est-elle un privilège de classe? Ou, au contraire, l’occasion d’aller vers plus de justice sociale?

