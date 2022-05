Le rhume des foins peut constituer un danger au volant

Yeux larmoyants et gonflés, éternuements fréquents,... Les symptômes du rhume des foins, en plus d’être dérangeants au quotidien, peuvent constituer un danger au volant, rappelle mercredi l’Agence wallonne pour la sécurité routière (AWSR). Selon une étude, un rhume des foins non traité aurait le même effet au volant que deux ou trois verres d’alcool.