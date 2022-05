La Belgique occupe la 5e place en termes de nombre de panneaux solaires par habitant

En Australie, ce chiffre est de 1.049 watts par habitant, 825 aux Pays-Bas, 714 en Allemagne, et 616 au Japon. Malte, le Luxembourg, le Danemark, la Corée du Sud et la Suisse complètent le top 10.

En chiffres absolus, c’est en Chine que l’on trouve de loin la plus grande capacité. On y trouve 33% du total mondial. Suivent les États-Unis avec 13%, le Japon avec 8% et l’Allemagne avec 6% de la capacité mondiale.

Selon le rapport, la capacité solaire mondiale a doublé en trois ans. En avril de cette année, SolarPower Europe estime que le cap du térawatt a été franchi. L’organisation prévoit une nouvelle accélération au cours des trois prochaines années, pour atteindre 2,3 térawatts en 2025.

À titre de comparaison, en 2002, 2 gigawatts d’installations solaires ont été installés dans le monde. La capacité actuelle est donc cinq cents fois plus élevée qu’il y a vingt ans.