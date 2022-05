Covid: le nombre d’infections sans doute sous-estimé

Selon les chiffres de l’entreprise de services RH Acerta, les absences pour cause de maladie ont dépassé 3,2% au premier trimestre de 2022. En période normale, avant la pandémie de coronavirus, ce pourcentage se situait autour de 2 à 2,3%. Le chiffre le plus élevé a été enregistré en mars 2020, au début de la pandémie, alors que 4,51% du personnel n’avait pas pu se rendre au travail pour cause de maladie.