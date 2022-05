Armée: la Défense reçoit ses nouveaux véhicules de dépannage blindés CRV, construits en France

Les photos illustrant l’article montrent d’impressionnants véhicules porteurs d’une livrée sable.

Le gouvernement fédéral avait attribué en décembre 2018 un contrat à la société française Soframe, une PME installée à Duppigheim (en Alsace, dans le nord-est de la France) pour la fourniture, pour un montant de 31,9 millions d’euros, de quinze CRV et treize PRV ("Protected Recovery Vehicles", alias Aurus). Ces deux engins à roues de recouvrement, destinés aux unités logistiques de la brigade motorisée - sont basés sur le même châssis, le Mercedes 8×8 AROCS, mais diffèrent quelque peu.

Les deux véhicules disposent d’un kit complet de désincarcération, d’un treuil de récupération lourd et d’une barre de remorquage. La différence entre les deux versions tient dans le fait que le PRV dispose d’une grue avec deux treuils capables de hisser un véhicule à roues MPPV ("MultiPurpose Protected Vehicles") de type Dingo II ou un véhicule de 8 tonnes. Le CRV ne dispose pas de grue mais de davantage d’espace de stockage pour des outils ou des pièces de rechange. Les CRV pèsent 30 tonnes et les PRV 35.

Les CRV sont équipés d’une série de systèmes de protection active, comme la station d’armes télécommandée DeFNder Light 7.62mm Remote Control Weapon System du groupe belge FN Herstal, avec des commandes en cabine et des lance-pots fumigènes ROSY, produits par l’entreprise allemande Rheinmetall.

Le système ROSY permet de dissimuler le véhicule et ses occupants aux tirs ennemis. Il assure une protection contre les armes antichars guidées par différents modes (télévision, électro-optique, infrarouge, imaging infrared, ou IIR, laser et Saclos, pour "Semi-Automatic Command to Line-of-Sight"). Contrairement aux systèmes de fumée conventionnels, il crée non seulement un écran multispectral large et instantané, mais produit également une fumée/un écran dynamique qui peut protéger un véhicule en mouvement contre des attaques multiples.

Les 28 PRV/CRV remplaceront les trente Renault Kerax 385.40 4X4 - non blindés - en service depuis une vingtaine d’années au sein des 4e, 18e et 29e bataillons logistiques de la composante Terre. Le duo sera en mesure de récupérer tous les véhicules actuels et futurs de la Défense.

La GD-MR reconnaît que la Défense ne disposait pas jusqu’à présent de dépanneuse protégée, ce qui l’empêchait de déployer cette capacité lors des opérations à l’étranger.

Selon la DG-MR, une quarantaine d’opérateurs et de mécaniciens ont été formés dans le cadre du contrat avec SOFRAME. Ces opérateurs assureront la reconversion des chauffeurs par une accoutumance en unité. Des instructeurs du Centre de formation logistique (CFmn Log) de Tournai, se tiennent prêt à donner les formations internes pour les opérateurs et les mécaniciens de la composante Terre.