Covid: les entreprises belges bientôt plus tenues d’appliquer des mesures de prévention spécifiques

Élaboré en décembre dernier entre les partenaires sociaux, le SPF Emploi, Travail et Concertation sociale et le ministre fédéral du Travail, le guide générique pour gérer la pandémie en entreprise reprend des mesures de prévention pour permettre au personnel de continuer à travailler dans des conditions sûres et saines pendant une épidémie ou une pandémie, et ainsi éviter au maximum que les entreprises ne doivent suspendre leurs activités. Ce guide comprend trois niveaux: les phases critique, d’intervention et de vigilance.