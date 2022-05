Sammy Mahdi veut un CD&V de centre-droit sur le plan culturel et sociétal

"Le côté stratégique du parti doit également être remis sur le métier (...). Il faut réfléchir aux racines du parti. Qu’est-ce qui constitue la spécificité d’un chrétien-démocrate?", a ajouté M. Mahdi.

Il admet souhaiter que le CD&V soit plus social, mais aussi plus conservateur sur l’aspect culturel et sociétal.

"Sur le volet sociétal, le CD&V doit être un parti de communautés et non un parti communautariste comme l’a été le Cdh. Le +vivre-ensemble+ a trop longtemps été réduit à une vision de la société où chacun vit simplement à côté des autres. Non, ce n’est pas ça le +vivre-ensemble+: il est important que chacun fasse partie de la communauté, avec un devoir d’intégration et un socle commun partagé par tous. Nous avons traîné à travailler sur ce socle commun de valeurs", a-t-il souligné.