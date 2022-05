Travailler à l’étranger

C'est décidé, vous voulez quitter la Belgique et aller vivre à l'étranger. Qu'importe la raison qui vous pousse à découvrir de nouvelles contrées, il vous faut maintenant trouver un travail à l'étranger pour concrétiser ce projet. Et nul doute qu'il s'agit là d'un projet d'envergure qui demande du temps, de la patience et une bonne organisation! Quels conseils peuvent être suivis pour que tout se passe au mieux?