L’OMS ajuste les chiffres du Covid et restaure la réputation de la Belgique: «Je l’avais prédit», assure Steven Van Gucht

On se souvient que la Belgique avait été pointée du doigt comme "championne" du nombre de décès liés au Covid. "En 2020, lors de la première vague corona, nous avons reçu beaucoup de critiques. Le taux de mortalité en Belgique était proportionnellement beaucoup plus élevé que dans d’autres pays", explique Van Gucht.

Cela avait à voir avec la méthode de comptage utilisée par Sciensano. "Les deux cas confirmés - les personnes testées positives et décédées plus tard des effets du coronavirus - se sont retrouvés dans les statistiques, ainsi que les décès suspects de Covid-19. Il s’agissait pour la plupart de personnes décédées dans les maisons de repos et soupçonnées d’être dues aux conséquences du Covid-19. Beaucoup d’autres pays ne l’ont pas fait, de sorte que les chiffres belges semblaient particulièrement élevés. À tort, comme Van Gucht l’avait prédit à l’époque. "Dans la plupart des pays, il faut multiplier les taux de mortalité par trois en moyenne. La Belgique est une exception, car nous avons été beaucoup plus précis."