Wallonie: ces communes où le prix des maisons a le plus évolué/diminué en dix ans

Plus abordables que partout ailleurs dans le Royaume, les maisons wallonnes - boostées par le récent besoin des Belges de se reconnecter à la nature - ont pourtant pris pas mal de valeur ces dernières années. Pour preuve, leur prix a grimpé de 7 à 8,3% en moyenne entre 2020 et 2021. Et sur dix ans? Début de réponse.

1. Le Brabant wallon et le Luxembourg, très convoités

En Wallonie, deux provinces ont tiré leur épingle du jeu au cours de la dernière décennie: le Brabant wallon et le Luxembourg.

Profitant de sa proximité avec Bruxelles où les prix ont crevé tous les plafonds, la jeune province a vu le prix de ses maisons (et appartements) continuer d’augmenter depuis 2012. Ce qui lui permet de rester de très loin la province wallonne la plus chère avec, par exemple, un prix médian de 440.000 euros (2021) pour un habitat 4 façades.

Autre confirmation: le marché de l’immobilier luxembourgeois, dopé par la crise sanitaire et l’attrait des travailleurs frontaliers, explose. Résultat des courses: les prix s’envolent, comme pour les maisons 4 façades dont la valeur a grimpé de 14,4% entre 2020 et 2021.

2. Explosion des prix à Bertogne, Saint-Léger et Trois-Ponts

Parmi les entités de la verte province qui ont ainsi vu monter le prix médian de leurs maisons depuis 2012, Bertogne et Saint-Léger s’en tirent particulièrement bien. Dans ces deux villages, les bâtisses se vendent respectivement 150% (+250.000 euros) et 128% (+160.000 euros) plus cher qu’il y a dix ans.

Et preuve que les investisseurs désirent désormais acheter dans les coins tranquilles et verdoyants de la Wallonie, Trois-Ponts est la troisième commune de la Région à profiter de l’incroyable hausse des prix de ses maisons. En une décennie, les constructions - qui se vendent, en moyenne, 245.000 euros - ont vu leur valeur nette grimper de 113%.

3. Froidchapelle et Doische, les grandes exceptions wallonnes

Dans un marché où l’immobilier reste une valeur sûre, quelques communes wallonnes traînent la patte, malgré tout. Exemple avec Aubel, Viroinval et Tellin, où la valeur des maisons n’a quasiment pas bougé en dix ans.

Plus étonnant encore, dans quatre entités de la Région, les maisons se vendent désormais moins bien qu’en 2012. C’est le cas de Lens (-1%) et Stavelot (-6%). Mais aussi, et surtout, de Doische (-10%) et Froidchapelle (-10%) qui semblent être victimes d’une certaine forme d’isolement géographique.

4. Jackpot pour les 4 façades de Léglise

Si la très grande majorité des maisons situées au sud du pays a pris de la valeur au cours de la dernière décennie, certains Wallons peuvent clairement prétendre avoir tiré le gros lot. Avec, en premier lieu, les habitants de Léglise, dans la province du Luxembourg.

Selon les chiffres de Statbel, les Léglisiens qui possèdent une maison 4 façades (ou plus) depuis dix ans ont ainsi fait une plus-value moyenne de 222.500 euros sur leur bien!

Autres Wallons à se frotter les mains: les propriétaires d’une maison mitoyenne située à Chaumont-Gistoux, dans le Brabant wallon. Et pour cause, leur bien se vend désormais 189.000 euros plus cher qu’en 2012.

5. Les plus grosses pertes à Stavelot

À l’inverse, d’un point de vue purement économique, mieux ne valait pas investir dans les habitats mitoyens situés à Stavelot. Malgré une hausse récente de leur prix médian, ces bâtisses de type fermé ont perdu énormément de valeur (39.000 euros en moyenne) en l’espace de dix ans.

Dans la même veine, les maisons 2-3 façades d’Anthisnes font partie des rares constructions wallonnes à ne pas avoir pris de la valeur depuis 2012. Selon Statbel, leur prix médian a même chuté de 37.750 euros (-22%) en une décennie.

Enfin, les constructions 4 façades qui ont perdu le plus de leur valeur ces dernières années se situent (sans surprise) à Froidchapelle (-27.250 euros) et Viroinval (-22.000 euros).