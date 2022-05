Dans le secteur des "health tech", c’est la "guerre atomique" des talents, résume Géraldine Selvais, chargée du recrutement chez GSK, où 200 postes sont actuellement ouverts. "On recherche des opérateurs, des techniciens, des cadres... L’urgence c’est maintenant."

C’est pour tenter de répondre à cette urgence que le consortium est né, alliant GSK, UCB, Thermofisher, Univercells, Takeda, Janssen Pharmaceutics et BioWin, le pôle de compétitivité "santé" en Wallonie.

Rien que dans les six entreprises citées, 800 emplois par an seront à pourvoir au cours des trois prochaines années. La majorité des profils sont recherchés en bioproduction, c’est-à-dire la production de molécules biologiques (vaccins, thérapies à base de protéines, thérapies cellulaires, etc). La demande est forte aussi en recherche et développement ou en data science (sciences des données, NDLR).

Le projet Urgence Talents a trois objectifs: quantifier la demande et l’offre de main-d’oeuvre, développer une stratégie de recrutement et augmenter les synergies entre les acteurs. Pour les réaliser, l’outil dispose d’un budget annuel de 350.000 euros pendant trois ans, financé à moitié par le Forem et à moitié par les acteurs du privé.

"L’idée est d’arrêter de se piquer les talents et de travailler ensemble pour trouver des solutions", a déclaré Sylvie Ponchaut, managing director de BioWin. Cela passera par une meilleure communication des entreprises pour attirer les jeunes diplômés, mais aussi davantage de coopération entre les universités et le monde du travail, notamment.

Le projet servira en réalité à préparer le terrain à une initiative plus large: le "European Biotech Campus". Ce centre de formation couplé à un accélérateur d’entreprises doit voir le jour en 2025 dans le cadre du plan de relance post-crise sanitaire.