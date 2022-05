Grosse fatigue chez nos bourgmestres: ce qu’ils vivent, ce qu’ils proposent

Qu’est-ce qui fait fuir nos élus communaux? D’où vient ce fameux blues des mandataires locaux?

Ce mardi, quatre bourgmestres ont pris la parole en commission du Parlement wallon, au nom de l’Union des Villes et Communes de Wallonie. " On ne vient pas ici en Calimero. Mais on veut vous sensibiliser et proposer des pistes ", lance Maxime Daye, président de l’UVCW et bourgmestre libéral de Braine-le-Comte.

Vocations en berne

Il y a les petits cailloux dans les chaussures des bourgmestres.Ils font partie du job. Et puis, il y a les gros cailloux qui vous coupent les pattes. Maxime Daye cite notamment la pression des réseaux sociaux (lire ci-dessous), une administration qui n’attire plus les talents, la masse des compétences qu’il faut maîtriser, etc.

" On doit rassurer et accompagner la population. Mais il faut d’abord être convaincu de ce qu’on fait. C’est un cri d’alarme. Il va falloir trouver de nouveaux élus. Certains commencent déjà à chercher pour les élections de 2024. Il y a beaucoup de refus , note le bourgmestre brainois. Pas pour des questions de couleur politique ou de philosophie, mais pour des questions de disponibilité, de vie privée. Ce sont des interrogations saines… "

En France aussi

MAxime Daye, bourgmestre de Braine-le-Comte et président de l’Unon des Villes et Communes de Wallonie. ©Photo News

La fatigue ou le découragement des bourgmestres ne se limite pas à la Wallonie." En Flandre, un échevin sur dix avait déclaré forfait à la mi-législature ", ajoute Maxime Daye.

En France, moins d’un maire sur deux entend se représenter: 71% d’entre eux veulent se reconcentrer sur leur vie personnelle et familiale, 34% renoncent parce qu’ils n’ont plus les moyens financiers de leur action, 15% ont le sentiment d’être inutiles.En 2018, une autre étude française mettait en avant un argument dans lequel pas mal d’élus wallons se retrouvent: 81% des maires qui ne veulent pas rempiler font référence au risque juridique et pénal trop important lié au mandat.

«Je ne dors plus bien»

" Dans une série de cas, les mandataires locaux peuvent être mis à la cause et se retrouver au tribunal.Ça fragilise les personnes parce que c’est psychologiquement difficile à vivre et ça nécessite une équipe juridique blindée. "

Le bourgmestre Écolo d’Amay, Jean-Michel Javaux (par ailleurs vice-président de l’Union des Villes et Communes) confirme." De plus en plus, pour un trou dans une route, on entend: “je vais attaquer la Commune, le bourgmestre, l’échevin des travaux, le directeur général”… " Christophe Collignon les rejoint: " Tous les jours, un bourgmestre peut être exposé. Pour la catastrophe de Ghislenghien, on demandait en gros au bourgmestre de connaître son sous-sol… On n’est pas toujours outillé. "

Parmi les députés, le bourgmestre de Binche Laurent Devin (PS) et la bourgmestre de Jurbise Jacqueline Galant (MR) restent choqués par les propos du procureur du roi, au lendemain du drame à Strépy-Bracquegnies: " Selon lui, la responsabilité première relevait de la Commune et de l’organisateur. Depuis, je ne dors plus bien ", confie Jacqueline Galant. " Bourgmestre, ça devient une profession de foi ", ajoutera Laurent Devin.

Ce sont des pistes, pas des antidotes.Mais l’Union des Villes et Communes de Wallonie a fait sa petite liste pour tenter de répondre, en partie, aux difficultés quotidiennes des élus locaux.

1.Sim-pli-fier

En priorité, il faut simplifier les procédures, commente le président Maxime Daye.Appels à projets, circulaires, documents juridiques…" Parfois ils sont antinomiques, parfois on les reçoit tardivement et on a besoin de personnel et de temps pour répondre. " Le ministre des Pouvoirs locaux Christophe Collignon vise le même objectif: " C’est une question de crédibilité pour l’action publique.Entre la participation des citoyens à un projet et sa réalisation, il se passe beaucoup trop de temps. Il faut tout faire pour simplifier les procédures. "

2.Prévoir

Maxime Daye voudrait aussi un système de droit de tirage qui permettrait de savoir, en début de législature, sur quoi une Commune peut compter. Là, le ministre nuance." Tout ne peut pas se faire par droit de tirage. Il faut un masse critique ". Il défend par contre un droit de tirage encadré, avec des objectifs resserrés.

3.Former

Enfin, les bourgmestres demandent à être mieux accompagnés, mieux formés." Pas pour placer des élites au pouvoir, mais au contraire pour que tout le monde puisse y accéder. On pourrait inscrire des gens dès à présent dans la perspective des élections de 2024 ", suggère Maxime Daye. Le ministre Collignon plaide pour sa part pour une administration orientée sur l’accompagnement plutôt que sur le contrôle.

4.Baromètre

L’Union des Villes et Communes sollicite également un baromètre de suivi, un outil de mesure pour objectiver les faits et/ou une enquête psychosociale. Le ministre ajoute l’absolue nécessité de passer par un renforcement de la supracommunalité. Le Codeco vient par ailleurs d’être saisi de la question des finances communales. " Je pense qu’il faudra avoir un dialogue sans tabou. On ne fera pas l’économie d’une réforme plus structurelle. "