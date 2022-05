Atteinte d’un cancer, Mademoiselle Luna se confie: «Être positif c’est déjà guérir»

"Tout a commencé grâce à une amie qui a également souffert d’un cancer du sein. Elle a eu les mots justes pour me rassurer lorsque mon diagnostic est tombé. Je me suis dit qu’en en parlant, ça pouvait aussi aider d’autres personnes de la même façon qu’elle m’a aidée", explique Mademoiselle Luna.

D’abord par de la prévention pour toutes, mais aussi en soutenant les femmes qui traversent la même épreuve, l’animatrice souhaite partager sa positivité à travers cette série de podcasts. "Je voulais surtout faire passer le message que la vie continue après le diagnostic!". En parallèle d’un protocole médical traditionnel, Mademoiselle Luna s’est aussi tournée vers des médecines alternatives qui l’ont aidée à vivre la maladie différemment. Des coups de pouce que la DJ détaille dans son nouveau podcast "Vers la r’émission".

Pas un seul message désagréable

Solaire et souriante, l’animatrice affirme n’avoir reçu que du soutien depuis l’annonce de sa maladie. "J’avais peur du bad buzz mais je reçois chaque jour une dizaine de messages de femmes touchées par la maladie, de maris qui soutiennent leur femme ou même d’enfants qui soutiennent leur mère dans ce combat. Ce que j’ai voulu faire en prenant la parole fonctionne!" Nourrie de ces nombreux échanges, Mademoiselle Luna mène son combat chaque jour de front. À peine une semaine après sa dernière opération et malgré la douleur, elle veut surtout apporter une énergie positive à ceux et celles qui la suivent. "Il ne faut pas minimiser la maladie et c’est normal de ne pas toujours aller bien. Mais positiver, c’est déjà guérir!"

Le premier épisode du podcast est déjà disponible sur les plateformes de streaming et sur le player RTL . Le deuxième sortira déjà ce samedi à l’occasion de la grande soirée de clôture du Télévie. Elle se tiendra ce samedi 7 mai, au Lotto Expo à Mons. Outre Pascal Obispo, le parrain de cette édition , on pourra applaudir les prestations de Christophe Willem, Pierre de Maere, Tayc, Frédéric François, Salvatore Adamo et Elsa Esnoult. La soirée veillera à mettre en valeur une série de super-héros du quotidien, à savoir les bénévoles, les malades et les chercheurs, qui permettent de faire avancer la recherche contre le cancer.