Caritas alerte sur le phénomène des "travailleurs pauvres", qui prend de l’ampleur au Grand-Duché ces dernières années.

+ LIRE ICI

2 La Petite Foire prend encore une année de répit et revient en 2023

L’événement alternatif à la Foire de Libramont reviendra mais en 2023. Lors des deux dernières années, le Mouvement d’action paysanne, son organisateur, avait déjà proposé d’autres formules.

+ LIRE ICI

3 Namur: les clubs sportifs retrouveront Tabora en juillet

Le nombre de réfugiés ukrainiens ne justifie plus le maintien du centre d’accueil à Tabora. Les clubs sportifs pourront reprendre leurs quartiers au mois de juillet.

+ LIRE ICI

4 SPA de Péruwelz: 118 abandons de chiens depuis le début de l’année

La S.P.A. de Péruwelz en a déjà recensé 118 depuis le début de l’année. La fin du confinement n’est pas étrangère à ce phénomène.

+ LIRE ICI

5 Samuel Cogolati va enseigner le droit au Congo

Non, il ne va pas s’installer dans le Nord-Kivu, au Congo. Il n’ira pas non plus jusque là. Samuel Cogolati va néanmoins enseigner le droit international aux étudiants de l’université du Nord-Kivu.

+ LIRE ICI

6 Le père de Kristian Arnstad revient sur l’évolution de son fils

Roar Arnstad, le père de Kristian, revient sur les 18 derniers mois de la carrière de son fils.

+ LIRE ICI

7 Stacey Kent au plus profond de son intimité

Avant son concert au Forum de Liège le 13 mai, Stacey Kent se confie sur son nouvel album, un splendide duo où se mêlent ses thèmes favoris.

+ LIRE ICI

8 «Tu seras mon père»: vraiment?

Dans son nouveau roman, Metin Arditi confronte à un cruel dilemme un Italien dans un internat suisse. Avec les Brigades rouges en arrière-fond.

+ LIRE ICI

9 Les bourgmestres en ont plein les bottes et ils veulent le faire savoir

Quatre bourgmestres wallons étaient entendus ce matin en commission des Pouvoirs locaux du Parlement wallon. Ils parlent au nom de la plupart de leurs collègues: ils sont dépassés, épuisés, bousculés et sous pression.Ils avancent des pistes.

+ LIRE ICI

10 Meurtre d’Anita Lekeu: des traces d’ADN de Terry Hoyoux partout dans la maison

Ce mardi matin, la cour d’assises de Liège a entendu le juge d’instruction et les policiers, pour refaire le fil de l’enquête.

+ LIRE ICI