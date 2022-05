Le secteur du commerce semble petit à petit s’adapter aux besoins des personnes handicapées.Il reste toutefois encore beaucoup de travail.Témoignage.

2 Ils ont ramassé les déchets avec le cheval Djino

Plusieurs actions ont lieu à Burdinne dans le cadre de la campagne Be WaPP. Samedi, un ramassage des déchets a été organisé avec le cheval de trait Djino.

3 Le Moyen Âge des écoliers au château de Fallais

Les élèves de l’école de Fallais ont étudié le Moyen Âge durant une semaine. Le château leur a ouvert ses portes. Une riche expérience.

4 Arnstad: «J’ai plus à montrer que ça»

Dans son interview d’après-match, Kristian Arnstad se sentait aussi à l’aise que sur le terrain.

5 «Matthias et Grigalashvili se respectent, sans plus…»

Les images en disent souvent long sur les dessous d’un succès, d’une médaille décrochée face à un adversaire qu’on combat sur le tatami et qu’on retrouve parfois sur le podium. À Sofia, le Géorgien Grigalashvili figurait sur la plus haute marche, devant Matthias Casse, qu’il venait de battre en finale des -81 kg, Sami Chouchi et le Hongrois Ungvari. Et l’ambiance semblait glaciale…

6 «On est très fiers d’avoir transmis notre passion»

À la télé, ils font danser les stars, mais cette fois on les retrouve sur les planches dans un spectacle de haut vol.

7 Anniversaire réussi au commissariat

Les portes ouvertes marquant les vingt ans de la zone de police Nivelles-Genappe ont été une belle réussite, samedi au commissariat central.

8 Mal de dents: quelles solutions naturelles en attendant le dentiste?

Quand un mal de dents surgit, il n’est pas toujours possible de se rendre chez son dentiste immédiatement. Comment soulager la douleur?

9 Don d’organes: les modalités ont changé

Il ne faut plus obligatoirement se rendre au service population pour enregistrer son accord ou son refus concernant le don d’organes. Cela se fait désormais d’un clic de souris.

10 Namur: l’orgue de l’église Saint-Loup restauré au Luxembourg

La restauration de l’orgue de l’église Saint-Loup bat son plein dans un atelier du Luxembourg. L’instrument sera remonté à l’automne dans son église.

