Les habitants d’appartement recevront aussi une prime mazout

De nombreuses questions se posent sur le cas des personnes qui vivent en copropriété dans un immeuble équipé d’un système de chauffage unique. Celle-ci ne peuvent bénéficier directement de la réduction de la TVA à 6% sur le gaz et l’électricité car l’assemblée des co-propriétaires dont ils font partie dispose d’un contrat professionnel et non résidentiel.