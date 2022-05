La FGTB promet une fin de printemps «sous pression» pour défendre le pouvoir d’achat

"Le 13 mai, des actions auront lieu dans les régionales. Puis nous continuerons à mettre la pression jusqu’à la manifestation, que l’on espère historique, le 20 juin, en faveur du pouvoir d’achat. Et dès le lendemain, nous nous réunirons pour voir ce qu’on fait à la rentrée", a-t-il averti.

Dans le collimateur du syndicat socialiste: la loi de 1996 qui fixe la marge salariale et bloque, selon la FGTB, toute augmentation significative des salaires. "Les entreprises distribuent des dividendes à crever à leurs actionnaires mais on nous répète qu’il n’y a rien à négocier pour les travailleurs. On ne peut plus l’accepter. On ne peut plus accepter ce blocage des salaires parce qu’on ne veut pas revoir cette loi de 1996. Nous continuerons à taper sur le clou jusqu’au prochain accord interprofessionnel (AIP)", a poursuivi Thierry Bodson en dénonçant par ailleurs les "provocations" des patrons.

"Jeudi passé, lors de la réunion du Groupe des Dix sur le remboursement des frais de déplacement des travailleurs, la FEB était véritablement dans un fauteuil en refusant d’aller au-delà de l’enveloppe de 30 millions prévues par le gouvernement. Ces 30 millions, ça représente 1,5 euro par travailleur. Nous ne négocierons jamais la misère", a assuré le patron du syndicat socialiste.

Il ne s’est pas montré plus tendre envers les politiques. "Les travailleurs méritent mieux comme représentation. Ce que je voudrais, c’est qu’Ecolo et Groen fassent de temps en temps un peu de social et que le PS marque enfin de son empreinte l’action du gouvernement. Quant au PTB, il confond politique et syndicalisme", a-t-il asséné, répétant des propos déjà tenus dans la presse ces derniers jours.

"Avant la grande manifestation du 20 juin, les syndicats seront certainement auditionnés à la Chambre. Il faut que les partis de la Vivaldi prennent la décision de revoir la loi de 1996 avant le prochain AIP. Si rien ne se passe, je serai obligé de dire qu’ils ne tiennent pas leurs promesses. Ils ne peuvent pas se cacher derrière l’accord du gouvernement pour ne pas modifier cette loi", a encore martelé le patron de la FGTB selon qui il est en outre hors de question de toucher à l’indexation automatique des salaires.

"Cette indexation automatique, ce n’est pas une hausse des salaires; c’est un simple rattrapage", a-t-il dit avant de rappeler, enfin, le danger que constitue l’extrême droite pour la démocratie et le rôle des contre-pouvoirs, dont les syndicats, pour la défendre.