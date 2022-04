Procès Jan Fabre: «Ce verdict envoie un signal clair»

La condamnation de l’artiste est décrite comme une "victoire personnelle" pour chacune des victimes.

En raison d’un problème de preuve, Jan Fabre est toutefois acquitté pour les faits concernant une femme (pour la période de 2012). Ceci a pour conséquence que tous les faits antérieurs, concernant cinq autres femmes, sont prescrits parce qu’ils n’ont plus de lien temporel suffisant avec les autres faits (période 2002-2007). "Nous savions qu’il y avait une possibilité de prescription, mais nous pensions qu’il était néanmoins important de parler de nos expériences", précisent les parties civiles. "Parce que cela montre depuis combien de temps ce schéma nocif durait et que nous ne voulions plus nous taire à ce sujet."

L’Institut pour l’égalité des femmes et des hommes insiste en outre sur l’importance de l’écoute accordée aux témoignages. "Nous devons d’une part nous assurer que les victimes osent s’exprimer et les soutenir dans leurs démarches, et d’autre part, réfléchir aux mesures à prendre, au niveau sociétal, pour prévenir de tels comportements, sur le lieu de travail ou ailleurs", précise son directeur, Michel Pasteel.

Selon le jugement, Jan Fabre a abordé personnellement et à plusieurs reprises de jeunes danseuses de sa compagnie et a eu des comportements à caractère sexuel, abusant de sa position hiérarchique dans la troupe Troubleyn. En plus de dix-huit mois avec sursis, il écope également d’une déchéance de ses droits civils pendant cinq ans.