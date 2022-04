«Honteux», «ridicule», le CIUM en colère contre le concours d’entrée en médecine

Le dossier des numéros Inami suscite des tensions entre les différents niveaux de pouvoir depuis 25 ans. Ce vendredi, gouvernements fédéral et de la Fédération Wallonie-Bruxelles sont parvenus à se mettre d’ accord sur la planification de l’offre médicale .

À partir de 2023, un concours sera instauré pour pouvoir accéder aux études de médecine. Le quota de numéros Inami, qui permettent au praticien de s’assurer que sa patientèle pourra accéder au remboursement des actes médicaux, a, lui, été fixé pour 2028, soit à l’issue des six années d’études des personnes qui entameront leur cursus en 2022, à 744. Ce chiffre a été majoré de 10% pour augmenter le nombre de médecins généralistes. Le quota minimum, hors taux de déperdition (soit les abandons et réorientations durant le cursus), est de 711.

"Ce n’est pas du tout ce qu’on attendait", réagit d’emblée Basil Sellam. Le président du Cium juge ces quotas insuffisants pour rencontrer la demande croissante pour des soins médicaux. "Il n’y a aucune urgence à instaurer un concours alors qu’on a besoin de médecins. Limiter encore plus (l’accès aux études de médecine) est ridicule", estime-t-il.

Pour lui, le chiffre de 744 provient d’une mauvaise appréciation des besoins rencontrés sur le terrain. "C’est non seulement mauvais pour les étudiants mais aussi pour la santé de la population. C’est honteux pour les personnes qui ont besoin de soins", s’énerve le président du Cium. "La demande augmente mais la qualité des soins va diminuer et c’est la population qui va en souffrir."

Le fait que l’ensemble des étudiantes et étudiants actuellement en cursus se voient garantir l’obtention d’un numéro Inami à l’issue de leurs études n’apparaît que comme une maigre consolation. "C’est le minimum syndical, le contraire aurait été scandaleux", commente Basil Sellam.

«Un bon accord» sur les numéros Inami, selon l’Absym

L’accord annoncé entre le Fédéral et la Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB) sur le nombre de quotas Inami et la mise en place d’un concours d’entrée aux études de médecine dès 2023 est un "bon accord, compte tenu de la planification fédérale de l’offre de soins", a réagi l’Association belge des syndicats médicaux (Absym) vendredi.

"Nous ce que l’on veut, c’est qu’il y ait suffisamment de médecins, ni trop peu, ni de trop", a souligné le président de l’Absym, le Dr Luc Herry. Pour lui, l’accord intervenu vendredi "tient compte de l’évolution du rythme de travail des médecins et de la pyramide des âges au sein de la profession".

La mise en place d’un concours d’admission aux études de médecine est, selon lui, "la meilleure solution pour éviter un numerus clausus en fin d’études".

À l’en croire, la pénurie de médecins dénoncée notamment par la Fédération des étudiants francophones (FEF) au sud du pays est "très localisée" et "doit encore être objectivée". "Les villes et les périphéries sont plutôt en pléthore. Si certaines zones rurales sont en pénurie, c’est parce que les jeunes médecins ne veulent plus s’y installer", estime-t-il.

Une nouvelle méthodologie pour déterminer le nombre de médecins nécessaires dans les années à venir a été agréé par les différentes parties à l’accord.

Dès 2028, le nombre de numéros Inami, indispensables pour exercer la médecine en Belgique, devrait notamment être relevé afin de disposer de plus de médecins généralistes dans le sud du pays.