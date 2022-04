Georges-Louis Bouchez: le MR veut donner un «Capital jeunes» de 25.000€ aux 18-25 ans

"Aujourd’hui, il y a beaucoup de jeunes qui, par manque de moyens, n’arrivent pas à lancer leur entreprise, à mener un projet de formation ou d’enseignement. C’est la raison pour laquelle nous avons mis sur pied le Capital jeunes", argumente Georges-Louis Bouchez, le président du parti. Une somme qui pourrait être payée "en une fois ou mensuellement".

Cet apport financier serait autorisé lors de trois situations bien concrètes. "Soit pour financer l’accession à la propriété car on le sait, c’est un enjeu pour ne pas tomber dans la pauvreté, soit un projet économique, lancer sa start-up, lancer son commerce, soit un projet d’enseignement ou de formation, par exemple aller étudier à l’étranger", commente Georges-Louis Bouchez.

En fonction de cela, les jeunes concernés par la mesure rentreraient leurs projets "auprès de l’administration, qui aura des critères pour déterminer", précise le Président du MR.

Quel financement?

Accorder un tel capital aux 18-25 ans, cela ne se fera pas sans coût. Alors où le MR trouvera-t-il l’argent pour financer pareille proposition? "Ce montant ne serait pas compatible avec une série d’allocations déjà existantes", prévient le libéral. Ceux qui opteront pour ce "Capital jeunes" renonceront aux allocations familiales.

Le budget nécessaire au financement de ce "Capital Jeunes" serait plus élevé que le coût actuel des allocations familiales. "il y a des publics en plus qui vont apparaître, donc il y a un surcoût effectivement", détaille Bouchez. Un surcoût toutefois compensé, selon le président de parti. "Comme on augmente l’insertion des jeunes, via par exemple, la formation, c’est autant de personnes qui ne devront pas avoir d’allocations sociales dans le futur, mais qui seront productives."

Georges-Louis Bouchez a récemment fait parler de lui en allant débattre avec le président de l’extrême-droite flamande sur la VRT, provoquant par la même occasion la polémique auprès des partis francophones sur la question du cordon sanitaire .