Etudes de médecine: un accord a été trouvé sur les numéros Inami

Un concours à partir de 2023

Bien que la Fédération des étudiants francophones ait rejeté l’idée de ce concours, celui-ci sera donc bel et bien d’application à partir de la rentrée de septembre 2023, c’est à dire à partir de l’année scolaire 2023-2024.

Le travail législatif nécessaire afin de rendre ce concours légal va à ce titre débuter immédiatement.

Concrètement, un nombre déterminé à l’avance de lauréats à ce concours – tenant compte du nombre de numéros INAMI disponible d’une part et d’un taux de déperdition (qui permet de prendre en compte les abandons et les réorientations d’étudiants en cours de cursus) d’autre part – pourra donc entreprendre leurs études en médecine.

711 numéros Inami

En échange, la Fédération Wallonie-Bruxelles par l’entremise de la ministre de l’Enseignement supérieur Valérie Glatigny a obtenu une révision à la hausse du nombre de quotas minima de numéros INAMI pour les étudiants francophones : 711.

En 2028, c’est à dire pour les étudiants qui entameront leurs études lors de la rentrée prochaine, ce sont même 744 numéros qui seront octroyés en fin de parcours.

Après 2028, ces quotas pourront être réévalués en fonction des réalités et des besoins du terrain.

Un numéro pour tous

Autre volet de l’accord, tous les étudiants en cours de cursus recevront, à l’issue de leurs études, un numéro INAMI.

Cet accord vient mettre fin à un désaccord et des tensions entre les différents niveaux de pouvoir du pays depuis 25 ans.

Glatigny : « Un accord historique »

« Je me réjouis de cet accord historique, qui apporte une solution à un problème qui empoisonne la vie politique depuis 25 ans. Cela démontre qu’un fédéralisme mature est possible. Nos étudiants en cours de cursus de médecine et ceux qui y rentreront auront la garantie de pouvoir exercer leur métier une fois diplômés, mettant ainsi fin à l’incertitude. Aussi, le nombre de numéros INAMI attribués à la Fédération Wallonie-Bruxelles correspondra aux besoins de terrain, au bénéfice de la population. Je remercie le Ministre Vandenbroucke pour notre collaboration constructive dans ce dossier », souligne Valérie Glatigny.