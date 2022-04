Des peines de 2 ans, 18 mois et un an de prison requises dans le dossier «Paris bis»

Rafik El Hassani avait-il connaissance de la finalité du départ de son meilleur ami, Brahim Abdeslam, en Turquie fin janvier 2015? "Il avait parfaitement compris", a estimé la procureure vendredi, que celui-ci s’apprêtait ainsi à rejoindre l’État Islamique en Syrie. Rafik El Hassani avait pris des billets d’avion pour partir avec Brahim Abdeslam en Turquie du 27 janvier au 3 février. Il s’est rendu à l’aéroport avec son ami, mais n’est pas monté dans l’avion. Sa mère lui avait confisqué son passeport, parce qu’elle était elle aussi bien au fait du projet d’Abdeslam, selon la procureure. Cette dernière a considéré qu’El Hassani a ainsi apporté une aide aux activités du groupe terroriste État Islamique.

Quant à Ayoub Bazarouj, la magistrate a estimé qu’il a joué un rôle de relais pour les communications de son frère Youssef, combattant djihadiste présumé mort en Syrie en 2017, comme Ibrahim Abrini l’a fait pour son frère Mohamed. Sans son aide, Youssef n’aurait pas pu recruter des combattants et aider à la préparation des attentats depuis la Syrie où il se trouvait, a-t-elle avancé. La procureure pointe en particulier le fait qu’Ayoub a créé un compte Facebook pour Youssef, au nom de "Bryan Binche". Elle argumente cette thèse en avançant que ce compte a été créé au départ du même appareil utilisé pour la création du compte "Carlito Smith", attribué à Ayoub, via une connexion au café Time Out où Ayoub était serveur. Ce débit de boissons de Molenbeek-Saint-Jean était fréquenté par presque tous les protagonistes du dossier "Paris bis" et du dossier des attentats à Paris actuellement examiné par la cour d’assises de la capitale française.

La procureure a ensuite considéré que Soufiane Al Aroub a, comme les deux précédents, apporté son aide au groupe terroriste "État Islamique", en véhiculant Ahmed Dahmani à l’aéroport de Schiphol aux Pays-Bas. Cet homme, considéré comme un logisticien des attentats du 13 novembre 2015 à Paris, s’était envolé pour la Turquie au cours de la nuit des attentats. "Soufiane Al Aroub a d’abord tenté de cacher qu’il a conduit Dahmani à Schiphol, ce qui prouve bien qu’il avait connaissance du caractère infractionnel de ce départ", a commenté la procureure.

Enfin, la magistrate a accablé Mohamed Rabhioui pour avoir lui aussi été un soutien pour Dahmani, en servant notamment d’intermédiaire entre ce dernier et Brahim Abdeslam. Elle a aussi évoqué l’envoi de deux photos d’identité de Dahmani, par ce dernier, à Rabhioui et à Al Aroub. "Ils avaient pour mission de les transmettre au faussaire. Dahmani avait besoin de faux papiers pour passer en Syrie", a-t-elle expliqué. "Ce passeport a d’ailleurs pu être réalisé. Dahmani l’avait en sa possession lors de son arrestation [le 20 novembre 2015] dans son hôtel à Manavgat en Turquie".

La procureure fédérale terminera son réquisitoire lundi matin en abordant les cas des derniers prévenus: Smaïl Farisi, Youssef El Ajmi, Abdoullah Courkzine et deux personnes poursuivies pour des infractions autres que terroristes, notamment la fabrication de faux papiers.