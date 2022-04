Accord trouvé pour les numéros Inami: ça grince des dents à la N-VA

Le gouvernement flamand, où siège la N-VA, a d’ailleurs décidé de ne pas encore s’associer à l’accord annoncé vendredi. Celui-ci souhaite d’abord voir si la Fédération Wallonie-Bruxelles concrétisera bel et bien sa promesse.

La ministre francophone Valérie Glatigny a toutefois annoncé vendredi lancer le chantier législatif "immédiatement".

Le ministre flamand de l’Enseignement, Ben Weyts, lui aussi membre de la N-VA, a également dénoncé le compromis.

"Le gouvernement fédéral passe l’éponge sur les infractions passées des francophones envers la loi. Et pour l’avenir, on va pratiquer autant que possible un partage (de quotas) encore plus injuste", a-t-il commenté.