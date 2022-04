Frank Pauwels condamné à 15 ans de prison pour les coups mortels portés à sa mère

En 2019, la commune de Bredene s’était inquiétée du non-renouvellement de la carte d’identité de Solange Hennaert. Son fils, Frank Pauwels, avait alors expliqué que sa mère était partie de son domicile depuis plus deux ans. L’homme continuait à toucher sa pension de 1.500 euros. Il avait été placé sous mandat d’arrêt en mai 2019 pour prise d’otage, fraude informatique et escroquerie.

Dans un premier temps, le quinquagénaire a prétendu que sa mère vivait quelque part à Ostende, mais après quelques jours en prison, il a avoué à un garde qu’il était responsable de sa mort. Lors d’un nouvel interrogatoire, il a déclaré avoir donné un violent coup de poing à sa mère au cours d’une dispute. Il l’a ensuite transportée dans son lit où il l’a trouvée morte le lendemain matin. Il l’a enterrée dans une dune près du phare d’Ostende. Le corps y a été découvert, le 27 mai 2019.

Frank Pauwels devait initialement répondre de parricide, mais la défense a demandé avec succès que les faits soient requalifiés en coups et blessures volontaires. Selon ses avocats, Frank Pauwels n’a jamais eu l’intention de tuer sa mère. Le jury a estimé qu’il n’y avait effectivement pas de volonté meurtrière.

Lors du prononcé de la sentence, il est apparu que la cour et le jury ont considéré que seule la peine maximale était appropriée. "La gravité et le sérieux des faits exigent une sanction très sévère", a déclaré le président de la cour. "L’accusé n’avait aucun respect pour l’intégrité physique et psychologique de sa propre mère. Le coup de poing fatal, extrêmement dur, porté frontalement dans le visage d’une femme âgée, sans défense et frêle montre qu’il n’a absolument aucun sens de la norme et une maîtrise de soi inférieure à la norme."

Il a également été mentionné que ce sont des années d’abus d’alcool qui ont fait perdre à M. Pauwels le contrôle de lui-même. Enfin, l’absence de remords de la part de l’accusé a également été soulignée. Pendant l’enquête et son procès, le quinquagénaire a en effet montré peu d’empathie. Son attitude lors de la reconstitution était, selon la cour et les membres du jury, sans émotion.