Bpost: près de 140 tonnes de vivres et produits de première nécessité pour l’Ukraine

Les vivres et autres produits seront acheminés à la frontière ukrainienne par 12 camions bpost. En date du 27 avril, trois convois humanitaires (six camions), sont déjà partis, avec plus de 65 tonnes à leur bord. Six autres camions devraient suivre dans les prochains jours.

"Aider les citoyens, créer des connexions et une logistique sans faille est dans l’ADN de bpost. Nous ne pourrions pas être plus fiers que nous le sommes", souligne Dirk Tirez, CEO bpostgroup.

"Ukrposhta ne peut pas être plus reconnaissant: les citoyens belges ont été généreux, offrant une aide précieuse et des produits de qualité aux Ukrainiens qui en ont le plus besoin", a pour sa part réagi la poste ukrainienne. "Un tel soutien, dans les moments difficiles, est précieux."