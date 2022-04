Les grandes vacances vont donner du travail aux avocats. Afin d’établir l’équité de la garde alternée, certains jugements devront être modifiés.

2. Wanze organise un colloque: quelle est la place du handicap dans la société?

Wanze se penche sur l’inclusion des personnes handicapées au sein de la société. Via un colloque organisé demain, vendredi.

3. 37 mètres de vol pour un planeur, 305 kg sur le pont, les élèves de Sainte-Marie Namur ont encore frappé fort (vidéo)

Fidèles à leurs habitudes, des élèves de 5eet 6eMath 8 de Sainte-Marie Namur ont performé lors de la finale des concours "Ça plane pour moi" et "Faites le pont", le 20 avril.

4. Theux envisage de plus taxer les gîtes

Philippe Boury a interpellé le collège sur la prolifération des gîtes. Une taxation plus élevée est à la réflexion.

5. Réinstaurer la peur du policier à moto dans les rues de Huy (vidéo)

Le service des motards de la police de Huy passe à la vitesse supérieure.Avec un second motard en selle et bientôt un troisième.Leur but: visibilité et action.

6. Marcel Lamérand: 100 ans dont 55 de diabète

Diagnostiqué diabétique de type 1 à l’âge de 45 ans, Marcel a continué à travailler et à élever sa famille, tout en soignant sa santé.

7. Wout van Aert dans le Raidillon… en caisse à savon!

Le champion de Belgique sur route, Wout van Aert, a échangé son vélo contre une caisse à savon pour s’attaquer au Raidillon, sur le circuit de Spa-Francorchamps.

8. Jam, la radio alternative qui a des idées

La dernière née des radios de la RTBF étoffe son offre de contenu.

9. Pro League: quels rendus parmi les prêtés?

Petit topo sur la situation des joueurs prêtés à (et par) Charleroi, entre (quasi) certitudes et doutes persistants.

10. «Toma? Une maturité exemplaire…»

Koen Sleeckx, le directeur technique néerlandophone, regrette l’absence de Nikiforov à Sofia.

