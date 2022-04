Pourquoi le nombre d’accidents du travail graves augmente en Belgique

Selon Liantis, qui souligne que plus de 70% des accidents constatés en 2021 concernent des travailleurs employés depuis moins de 5 ans, l’inexpérience de ces derniers - dont l’âge moyen est de 39 ans - constitue la cause principale de la hausse du nombre d’accidents graves.

"En raison de la pénurie de main-d’œuvre sur le marché du travail, de nombreux employeurs ont été contraints de faire appel à des personnes avec peu ou pas d’expérience. Or, nous savons que ceux-ci courent un plus grand risque" de se blesser durant leur activité professionnelle, explique Frédéric Papeleux, teamleader sécurité au travail chez Liantis.

89% de cas «uniques»

Si le nombre d’accidents mortels au travail a diminué de 14 à 8 entre 2020 et 2021, les blessures les plus courantes restent similaires, avec des fractures dans 73% des cas.

"Les fractures sont généralement dues à des chutes, détaille Frédéric Papeleux. On peut facilement glisser en montant les escaliers, en grimpant sur une échelle ou sur un échafaudage."

Touchés le plus souvent aux doigts, aux pieds et aux articulations, les travailleurs belges qui se blessent au boulot sont, dans la plupart des cas, victimes de leur enthousiasme. "Souvent, les collaborateurs s’efforcent de travailler le plus vite possible dans l’intérêt de leur entreprise, mais c’est rarement une bonne idée, note encore le teamleader sécurité au travail chez Liantis. Beaucoup d’accidents sur lesquels nous enquêtons auraient facilement pu être évités." Ce que confirment également les collaborateurs concernés.

Point positif: 606 des 679 accidents graves recensés en 2021 sont considérés comme "uniques". Ce qui signifie que de tels incidents se répètent rarement dans les entreprises belges. L’année passée, seule 11% des sociétés du pays ont ainsi été le théâtre de plusieurs drames.